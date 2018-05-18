8 баллов
+10 °C

Наследство помогло Александру Уссу стать самым богатым губернатором России

 18 мая, 16:09
были упомянуты
подходящие темы
Наследство помогло Александру Уссу стать самым богатым губернатором России
фото с сайтов sobranie.info и globallookpress.com

Сибирские губернаторы попали в десятку богатейших глав регионов, получивших наибольший доход в 2017 году.

Основой рейтинга, подготовленного «Ведомостями», стали декларации губернаторов. Издание также уточняет, что в настоящий момент из 85 деклараций глав регионов опубликованы 74.

Лидером рейтинга стал Александр Усс, врио губернатора Красноярского края: его личный доход по итогам года составил 221,63 млн рублей, большая часть из которых (192,95 млн рублей) получены в наследство. Также в его собственности четыре земельных участка, жилой дом, четыре дачных дома, а также автомобиль Range Rover. До того, как Александр Усс начал руководить регионом, он занимал пост спикера заксобрания и зарабатывал значительно меньше — 24,3 млн рублей (на 2016 год).

Четвёртую строчку списка занял губернатор Томской области Сергей Жвачкин с личным доходом в 43,64 млн руб. Он также владеет земельным участком, двумя квартирами, нежилым помещением и снегоходом Lynx 69 Yeti 600 ACE.

Помимо сибирских глав регионов в топ-10 попали губернаторы Челябинской и Московской областей, республики Северная Осетия, Удмуртской республики, Сахалинской области, Ямало-Ненецкой автономной области, Хабаровского и Приморского краёв.

Напомним, по итогам 2017 года глава Красноярского края занял 46-е место в рейтинге популярности губернаторов России в рамках проекта «Национальный рейтинг».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Поиск VS тематика

 4 мая, 12:49 • колонка
Максим Дорн
директор агентства интернет-маркетинга Smartword
Все живут в ожидании, когда Роскомнадзор окончательно заблокирует Телеграмм, и на этом фоне все прочие новости в сфере интернет-маркетинга кажутся не такими уж важными.
 3 мая, 12:06 • репортаж

Монстрация, демонстрация, «Маёвка»

Как новосибирцы провели первомайские праздники: снимки фотокоров Сиб.фм и из соцсетей

Банки, дети, два ПИФа

 19 февраля, 12:20 • колонка
Александр Прокопенков
директор по развитию НПФ Сбербанка
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 7 мая, 22:10 • новость

Дмитрий Медведев огласил список кандидатов в члены правительства

На заседании фракции Единой России Дмитрий Медведев, кандидатуру которого вновь избранный президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра, представил будущих замов.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.