Наследство помогло Александру Уссу стать самым богатым губернатором России

Сибирские губернаторы попали в десятку богатейших глав регионов, получивших наибольший доход в 2017 году.

Основой рейтинга, подготовленного «Ведомостями», стали декларации губернаторов. Издание также уточняет, что в настоящий момент из 85 деклараций глав регионов опубликованы 74.

Лидером рейтинга стал Александр Усс, врио губернатора Красноярского края: его личный доход по итогам года составил 221,63 млн рублей, большая часть из которых (192,95 млн рублей) получены в наследство. Также в его собственности четыре земельных участка, жилой дом, четыре дачных дома, а также автомобиль Range Rover. До того, как Александр Усс начал руководить регионом, он занимал пост спикера заксобрания и зарабатывал значительно меньше — 24,3 млн рублей (на 2016 год).

Четвёртую строчку списка занял губернатор Томской области Сергей Жвачкин с личным доходом в 43,64 млн руб. Он также владеет земельным участком, двумя квартирами, нежилым помещением и снегоходом Lynx 69 Yeti 600 ACE.

Помимо сибирских глав регионов в топ-10 попали губернаторы Челябинской и Московской областей, республики Северная Осетия, Удмуртской республики, Сахалинской области, Ямало-Ненецкой автономной области, Хабаровского и Приморского краёв.

Напомним, по итогам 2017 года глава Красноярского края занял 46-е место в рейтинге популярности губернаторов России в рамках проекта «Национальный рейтинг».