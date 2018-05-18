Огромная стена воды снесла пенсионерку на улице в Барнауле

Жительница Барнула запечатлела на видео, как во время гидравлических испытаний огромный поток воды сбил проходящую мимо женщину.

Инцидент произошёл в 21:00 17 мая. Пожилая жительница Барнула спокойно шла по улице Балтийской, когда её сбила с ног большая стена воды. Оказалось, что во время гидравлических испытаний СКГ прорвало водопровод. Свидетельница случившегося сняла всё на видео и поделилась им с Катунь24.

«Я вообще в этот момент выходила с подъезда, шла, и обрушилась стена как бы воды, и в этот момент как раз вышла женщина. Она была напугана, но спокойно дошла до дома, только промокшая»,− рассказала корреспондентам телеканала очевидец Наталья Шибайкина.

В СГК пояснили, что температура воды не превышала 40 градусов и является безопасной для человека.

Напомним, 17 мая стало известно, когда СГК завершит отопительный сезон и проверит на прочность теплосети Новосибирска.