5 баллов
+8 °C

Останки полутора сотен солдат ВОВ нашли школьники из Красноярска

 18 мая, 08:12
подходящие темы
Останки полутора сотен солдат ВОВ нашли школьники из Красноярска
фото из паблика «нетипичный красноярск» в соцсети «вконтакте»

В Красноярск из экспедиции вернулся поисковый ученический отряд «Енисей-Л»; школьники нашли останки 172 солдат Великой Отечественной войны и рекордное количество предметов солдатского обихода и личных медальонов.

Поисковый отряд «Енисей-Л» проводил экспедицию с 24 апреля по 5 мая. Группа педагогов и учеников 7-11 классов красноярской школы № 152 искала следы боёв Великой Отечественной войны в Новгородской области.

Жили поисковики по чёткому графику: подъём в семь утра, зарядка, завтрак и целый день кропотливой работы.

Старания школьников увенчались небывалым успехом. За время экспедиции они нашли останки 105 моряков и 67 солдат пехоты с наборами личных вещей: кружками, ложками, ножами, бритвами, расческами и зубными щётками. Такой находки у «Енисея-Л» ещё не было.

Вместе с основными находками школьникам удалось найти 31 именной медальон и одну именную ложку. Удалось прочитать имена владельцев восьми медальонов.

Напомним, 1 мая в Новосибирске прошёл автопробег в память о погибших в ВОВ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 мая, 18:16 • интервью

Самое ценное — идея

Всё, что модникам следует знать о брошах и о том, как выразить своё настроение с их помощью — в материале Сиб.фм
 12 мая, 10:02 • статья

Быть или не быть: Солженицын

2018 год стал юбилейным для русского писателя, драматурга, публициста и поэта Александра Солженицына — 100 лет со дня рождения. В честь этого лауреату Нобелевской премии — особое внимание: ему планируют установить памятник, готовят план культурных мероприятий, а также призывают исключить произведения автора из школьной программы. Сиб.фм изучил позицию пикетирующих, а также послушал два расхожих мнения экспертов: историка, магистра философии Евгения Глебова и кандидата филологических наук Светланы Ромащенко.
 8 мая, 11:05 • статья

Маскарада не будет

Корреспондент Сиб.фм выяснял, почему гражданская инициатива по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, достигшая статуса международного общественного движения, рискует потерять первоначальный смысл
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 7 мая, 22:10 • новость

Дмитрий Медведев огласил список кандидатов в члены правительства

На заседании фракции Единой России Дмитрий Медведев, кандидатуру которого вновь избранный президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра, представил будущих замов.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.