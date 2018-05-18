Останки полутора сотен солдат ВОВ нашли школьники из Красноярска

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В Красноярск из экспедиции вернулся поисковый ученический отряд «Енисей-Л»; школьники нашли останки 172 солдат Великой Отечественной войны и рекордное количество предметов солдатского обихода и личных медальонов.

Поисковый отряд «Енисей-Л» проводил экспедицию с 24 апреля по 5 мая. Группа педагогов и учеников 7-11 классов красноярской школы № 152 искала следы боёв Великой Отечественной войны в Новгородской области.

Жили поисковики по чёткому графику: подъём в семь утра, зарядка, завтрак и целый день кропотливой работы.

Старания школьников увенчались небывалым успехом. За время экспедиции они нашли останки 105 моряков и 67 солдат пехоты с наборами личных вещей: кружками, ложками, ножами, бритвами, расческами и зубными щётками. Такой находки у «Енисея-Л» ещё не было.

Вместе с основными находками школьникам удалось найти 31 именной медальон и одну именную ложку. Удалось прочитать имена владельцев восьми медальонов.

Напомним, 1 мая в Новосибирске прошёл автопробег в память о погибших в ВОВ.

