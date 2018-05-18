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Пенсионер обвинил красноярского судью в тяжких преступлениях

 18 мая, 07:37
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Пенсионер обвинил красноярского судью в тяжких преступлениях
фото с сайта pixabay.com

80-летний житель Красноярска заявил об участии судьи в преступном сообществе и фальсификации ею материалов арбитражного дела — в отношении пенсионера возбуждено дело.

По предварительной версии следствия, в марте 80-летний житель Красноярска направил в краевой арбитражный суд заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения судьи арбитражного суда от 2014 об года отказе ООО «ТРАССА-ЭКСПРЕСС», интересы которого он представляет по доверенности, в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО «Ника» убытков в размере более 3,2 миллионов рублей.

«К данному заявлению мужчина приложил ещё одно заявление, содержащее заведомо ложные сведения о совершении судьёй тяжких преступлений, а именно — её участии в преступном сообществе и фальсификации ею материалов арбитражного дела», — говорится в сообщении краевого следкома.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Клевета в отношении судьи», следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Напомним, в мае в Новосибирске полицейские задержали бабушку-драгдилера.

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