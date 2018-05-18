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По Новосибирску проехала ассенизаторская машина с вип-персонами

 18 мая, 16:41
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По Новосибирску проехала ассенизаторская машина с вип-персонами
кадр из видео со страницы Ростислава Антонова в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 18 мая, активисты устроили автопробег на ассенизаторской машине с флагом, на котором были изображены мэр Анатолий Локоть и депутат Совета депутатов, генеральный директор ГК «Дискус» Алексей Джулай.

Видео с пробегом опубликовал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» новосибирский общественник, председатель правления фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«Оранжевая четырёхкубовая цистерна с водружённым флагом, на котором легко угадывались лики известных новосибирских политиков, курсировала по маршруту «Областное правительство — мэрия Новосибирска — резиденция полномочного представителя президента», — отметил он.

Помимо изображений Анатолия Локтя и Алексея Джулая, флаг сопровождался подписью «Джулай по локоть в бюджете». Ранее такой же плакат размещался недалеко от здания мэрии — возле него члены «Гражданского патруля» на протяжении недели проводили митинги, на которых требовали от властей обнародования списка всех компаний-застройщиков, накопивших долги.

По словам Ростислава Антонова, автопробегом организаторы акции рассчитывают «побудить мэрию к исполнению своих прямых обязанностей по взысканию задолженности с застройщиков перед бюджетом».

Напомним, в марте Центральный суд Новосибирска не удовлетворил иск депутата Натальи Пинус, которая требовала предоставить информацию по десяти самым крупным застройщикам, задолжавшим муниципалитету деньги за аренду земли.

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