Преступники похищали детей-сирот ради денег в Сибири

Организованная преступная группа, которая почти два года похищала детей, оставшихся без попечениях родителей в Новосибирской и Кемеровской областях, отправится под суд.

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела по обвинению в похищении и вымогательстве денежных средств. По версии следствия, до декабря 2015 года 26-летний мужчина организовал преступную группу, которая должна была совершать умышленно тяжкие и особо тяжкие преступления, чтобы незаконным путём завладеть имуществом и деньгами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С конца декабря 2015 года по февраль 2017 года главарь совместно с девятью участниками совершили 18 тяжких и особо тяжких преступлений, похищая ради наживы сирот. В качестве потерпевших по уголовному делу признаны пять лиц.

«В ходе предварительного следствия в одном производстве с уголовным делом соединены 15 уголовных дел, возбуждённых по фактам совершения преступлений, направленных на незаконное завладение имуществом и денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопряжённых с незаконным лишением свободы и похищением потерпевших», — сообщили в пресс-службе следственного комитета по Новосибирской области.

В СК отетили, что расследовать данное уголовное дело было особенно сложно из-за того, что нужно было доказать вину каждого из участников преступлений, дать уголовно-правовую квалификацию каждого из их действий, определить количество эпизодов преступлений, а также нужно было провести непростые следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий в криминальной среде. Более того, немало времени заняло длительное производство большого количества судебных экспертиз.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением после вручения копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

Напомним, в июне 2017 года двоих жителей Иркутской области суд приговорил к семи годам лишения свободы за похищение человека.