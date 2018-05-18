Сборная России по хоккею едет домой

Россия потерпела поражение от канадцев со счетом 4:5, пропустив в овертайме.

В 17:15 по Москве на чемпионате мира по хоккею прошёл очень важный для нас матч — Россия против Канады. Противостояние между спортивными командами этих двух государств длится уже давно, что заставляет болельщиков всего мира задерживать дыхание перед каждой встречей хоккеистов. За прошедшие годы победа доставалась то одной, то другой стороне, и на этот раз она осталась за игроками Канады.

Игра закончилась счётом 4:5, что не позволило России бороться за медали. Но наши хоккеисты показали, что просто так не дадут себя обыграть — и за это особое спасибо Илье Михееву, Александру Барабанову, Сергею Андронову и Артёму Анисимову!

Напомним, что в мае более 50 спасателей тушили пожар во дворце спорта в Красноярске.