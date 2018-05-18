Скидки на проезд с пересадкой обещают в новом тарифе новосибирского транспорта

Уже во втором полугодии 2018 года пилотный проект «Сетевой тариф» начнёт работать в Новосибирске — во время пересадки пассажиры смогут получить скидку на проезд на втором транспорте до 50 %.

«Сетевой тариф» будет распространяться на новосибирский метрополитен и на маршрутах МКП «Горэлектротранспорт». Специалисты департамента транспорта мэрии города разработали два варианта пользования тарифом:

— при посадке в троллейбус № 29 «Северо-Чемской жилмассив — станция метро «Площадь Карла Маркса» с транспортной карты пассажира будет списана полная стоимость проезда. Если пассажир в течение 60 минут пересядет на метрополитен, стоимость проезда составит 50 % от тарифа. Такой вариант сетевой поездки позволит пассажиру быстрее добраться до планируемого пункта, воспользовавшись метрополитеном и при этом, сэкономив на оплате проезда, а МКП «Горэлектротранспорт» — уменьшить количество подвижного состава на участке от площади Карла Маркса до площади им. Калинина.

— второй вариант предусматривает предоставление скидки при оплате повторной поездки при пересадке с одного наземного транспортного средства на другой в течение 60 минут с момента оплаты первой поездки. В отличие от первого варианта здесь не реализуется стыковка отдельно взятого маршрута с конкретной станцией метрополитена, а принцип сетевой поездки фактически представляет временной проездной, позволяющий осуществить вторую поездку со скидкой от действующего тарифа в течение 60 минут.

Запуск пилотного проекта запланировал на второе полугодие 2018 года.

«На основе дальнейшего развития системы безналичной оплаты проезда с возможностью применения сетевых и дифференцированных тарифов, к 2020 году мы планируем переход на контрактную систему привлечения перевозчиков для обслуживания маршрутной сети города в соответствии с требованиями 220-ФЗ», — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов.

Также на данный момент ведётся разработка и внедрение программного обеспечения оплаты проезда картами «ЕТК-онлайн», которые можно будет дистанционно пополнить через следующие каналы:

— личный кабинет федеральной системы «Город»;

— сервис «Сбербанк-онлайн» для владельцев банковских карт Сбербанка;

— мобильное приложение, устанавливаемое на мобильное устройство.

Запуск карты ЕТК-онлайн запланирован во втором полугодии текущего года.

Напомним, в мае мэр Анатолий Локоть представил перспективы развития новосибирского метро.