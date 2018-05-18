Следователи заинтересовались видео, где водяная лавина сносит пенсионерку в Барнауле

В результате прорыва трубопровода огромная стена воды обрушилась на пожилую женщину в Барнауле.

Следственный комитет по Алтайскому краю организовал доследственную проверку по сообщению СМИ о коммунальной аварии в Барнауле.

17 мая 2018 года на улице Балтийская произошел порыв трубопровода. Поток воды обрушился на проходившую мимо пожилую женщину. Сведений о причинении вреда её здоровью в настоящее время не имеется.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить личность пожилой женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю.

Напомним, очевидица данного инцидента поделилась видео, как всё происходило на самом деле.