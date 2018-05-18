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Сразу три двойни обезьян родились в Новосибирском зоопарке

 18 мая, 10:30
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Сразу три двойни обезьян родились в Новосибирском зоопарке
кадр из видео группы «Новосибирский зоопарк»

В павильоне Новосибирского зоопарка для мелких приматов теперь можно наблюдать трогательные семейные сцены — сразу у трёх обезьяньих пар появились дети.

Двойни родились у красноруких тамаринов, эдиповых тамаринов и игрунков обыкновенных. Малышам исполнился уже месяц, однако все старшие родственники продолжают о них заботиться.

«Представители семейства игрунковых известны своими превосходными родительскими качествами», — отметила пресс-служба Новосибирского зоопарка в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Также там отметили, что двойню эдиповых тамаринов можно считать юбилейной. 20 лет назад, в 1998 году, в зоопарке эдиповы тамарины впервые дали потомство. Как и в случае той первой двойни, и всех последующей малышей, сотрудники зоопарка отмечают безукоризненное поведение отцов семейства. У эдиповых тамаринов самцы не только всячески помогают растить малышей, но и заботятся о кормящих самках и старших детях. Забота выражается в том, что самец приносит им угощения. Малышей же папы носят на себе, отдавая их матери только на время кормления.

«У обыкновенных игрунков самец тоже с готовностью помогает самке с малышами. Это как раз тот случай, когда все семейные заботы делятся поровну. Сейчас мы часто наблюдаем, как два малыша регулярно перебираются с маминой спины на папину, а потом обратно», — рассказала пресс-служба зоопарка.

Напомним, в апреле посетителям Новосибирского зоопарка показали лунных медвежат.

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