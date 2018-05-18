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В десятку городов-любителей велосипедов попал Новосибирск

 18 мая, 07:09
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В десятку городов-любителей велосипедов попал Новосибирск
фотография сергея жигальцева

В преддверии летнего сезона сервис объявлений «Юла» выяснил, в каких городах России больше катаются на велосипедах, а где — на самокатах, а также какие бренды оказались самыми востребованными, и за сколько их можно приобрести.

Больше всего велосипедов в расчёте на душу населения предлагают на «Юле» в Краснодаре — этот город занял первую строчку в рейтинге, за ним идут Тюмень и Красноярск. Менее популярнен велосипед в Волгограде, Липецке и Казани. Новосибирск занял в рейтинге восьмую строчку.

На самокатах чаще всего катаются в Москве, второе и третье места разделили Краснодар и Сочи. В Саратове, Воронеже и Липецке ими почти не интересуются — эти города оказались в конце списка. А Новосибирск занял седьмую строчку в рейтинге.
Средняя стоимость предлагаемых в Новосибирске на «Юле» велосипедов составила в этом году 6 470 рублей — это на 8% дешевле, чем в среднем по стране. А самокаты в городе продаются за 4 910 рублей, что на 3% ниже стоимости по России.

«Дешевле всего велосипеды и самокаты можно было приобрести в Саратове — за 4 950 и 2 500 рублей в среднем. А более дорогие модели предлагали в Москве, по 10 300 и 6 400 рублей за велосипед и самокат соответственно. Самой популярной маркой у россиян стал Stels (7 400 рублей), а любители самокатов чаще отдавали предпочтение Micro (4 000 рублей)», — выяснили исследователи «Юлы».

Напомним, в мае «Юла» выяснила, что Новосибирск входит в ТОП-5 рейтинга городов-лакоманьяков.

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