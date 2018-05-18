В музей со спальником: Ночь музеев-2018 в Новосибирске

В ночь с 19 на 20 мая новосибирские улицы заполонит искусство и просвещение: художники будут рисовать весь вечер без остановки, в Доме документального кино экраном станет простыня, Анатолий Локоть проведёт экскурсию по набережной, а в Краеведческом музее можно будет заночевать.

Краеведческий музей

В Краеведческом музее на Красном проспекте, 23 посетителей ждет открытие фотовыставки Антона Веселова «Свои люди», состоящей из 125 портретов к 125-летию Новосибирска.

Бесплатные экскурсии по постоянной экспозиции музея — в 20:00, 21:00, 22:00, 23:00. В этом году впервые в главном здании музея на Красном проспекте, 23 вход на «Ночь музеев» и экскурсии по постоянной экспозиции первого этажа «История Новосибирской области» будут бесплатными.

Музей природы на Вокзальной магистрали, 11 представит новый экспериментальный формат события в рамках специальной программы:

«Стать музейщиком за одну ночь» для всех совершеннолетних, желающих увидеть музей с другой стороны. В этом году Музей природы впервые приглашает посетителей остаться на «Ночь музеев» в экспозиционных залах до утра. Кураторы программы покажут музейные залы и экспонаты такими, какими их ещё не видели обычные посетители. Всего за одну ночь участникам «музейной ночёвки» расскажут, как проектируются и монтируются выставки, познакомят с главными музейными персонажами, раскроют малоизвестные факты о животном мире Новосибирской области. Завершится ночная программа историями о животном мире от опытных путешественников и учёных.

Новосибирский государственный художественный музей: Красный проспект, 5

С 20:00 до 01:00 в художественном музее Новосибирска на Красном проспекте, 5, пройдут экскурсии по постоянной музейной экспозиции и выставке «Третьяковская галерея в Новосибирске. Живопись и скульптура XVIII — первой половины XX века». В выставочных залах на улице Свердлова, 10 будет работать выставка актуального искусства Казахстана «Где-то в Великой степи».

Вход в постоянную экспозицию будет стоить 150 рублей, на привезённые выставки — 300 рублей.

Музей Новосибирска: парк «Городское начало»

С 18:00 в парке «Городское начало» гостей программы встретят известные экскурсоводы Константин Голодяев, Евгений Антропов и Любовь Писарева. Эксклюзивную экскурсию проведёт мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Они расскажут, что увидели участники первого отряда мостостроителей, высадившегося на месте будущей набережной, и о том, как посёлок железнодорожников превратился в третий по значению город России.

Первый пролёт моста через Обь превратится в экран площадью более 100 квадратных метров. На нём можно будет посмотреть уникальные городские хроники. А около полуночи по мосту пройдёт паровоз 1950-х годов.

Музей Документального кино: Романова, 23

С 18:00 каждый участник сможет стать студентом ВГИКа, выбрать правильный ракурс для съемки, поучаствовать в зарядке кинокассеты и озвучить фрагмент известного фильма. В 19:00 и 21:00 пройдут «Часы дублёров»: посетители площадки смогут озвучить персонажей фильмов «Берегись автомобиля» и «Место встречи изменить нельзя». В 22:00 работа площадки завершится первым в ХХI веке показом сюжетов на плёночном киноаппарате 1970-х годов: белая простыня и звук с лёгким потрескиванием.

Кинотеатр «Победа»: Ленина, 7

С полудня до полуночи на экранах центра культуры и отдыха «Победа» покажут пять документальных фильмов о музеях, коллекционерах и творцах. Картины позволят по-новому взглянуть на культуру XX века. Присоединяясь к всемирной акции, «Победа» подготовила для всех специальную программу в содружестве с фестивалем фильмов об искусстве Perform. Стоимость билетов 200 рублей.

«Сибирский дом сказок»: Максима Горького, 16

С 17:00 до 23:00 кураторы площадки и сказочные герои — Красная Шапочка, Шапокляк и Баба Яга — познакомят гостей с уникальными изделиями из бересты, традициями русского жилища, старинной обрядовой вышивкой, покажут приёмы традиционной росписи России, научат делать обереговых кукол.

Музей Счастья: 1905 года, 13

Взглянуть на самого счастливого человека планеты и вернуться в самую солнечную пору жизни можно будет с 14:00 до полуночи. Смотрители Музея Счастья быстро научат посетителей играть на необычных музыкальных инструментах: тибетской поющей чаше, варгане, африканской калимбе, тайской флейте «вод», детских гуслях времен СССР, «флейте дождя», алтайской окарине. На площадке можно будет написать письма счастья себе и своим близким и получить талисман музея — глиняный «Кусочек Счастья на 100 лет».

Арт-пространство TRAVA: Фрунзе, 19, 5-й подъезд

В лофте TRAVA «Город профессий»: тут ждут всех, кто ещё не определился или хочет что-то изменить. Увлекательный обучающий квест, где можно стать фотографом, кондитером, скульптором, стилистом, — отличный шанс попробовать новое. На шоколадном мастер-классе «Chocolate Night» участники увидят, как производили шоколад на территории бывшей кондитерской фабрики, в карамельном цеху и на сиропной станции. На закате — «Личная встреча» с деятелями современного искусства: актёрами, художниками, танцорами. любителями искусства. Время действия с 18:00 до 00:00.

Творческое пространство «Арт-Ель»: Романова, 23

Программа «Ночи музеев» в «Арт-Ели» начнётся в 12:00 и будет основана на культурно-патриотическом проекте молодого художника Новосибирска Владимира Власова «Память». С 18:00 до 19:00 пройдёт экскурсия по выставке и встреча с автором. 19:00-20:00 — мастер-класс Владимира Власова по композиции «Пятно как основа мировосприятия». В 20:30 Анна Галеева проведёт лекцию «Коллаж как реакция на изменения в обществе». В 21:30 начнётся показ фильма Андрея Тарковского «Сталкер» по случаю 39-й годовщины выхода ленты на экраны.

«Парк Чудес Галилео»: Добролюбова, 16а, 3 этаж

Гости познакомятся с самыми великими открытиями мира через экспонаты в IQ-зоне, смогут узнать где, когда и кем они были совершены, и узнать необычные факты о странах, где величайшие умы мира создавали свои труды. От теории к практике можно будет перейти в Лаборатории Чудес. Присоединиться можно в любое время с 20:00 до 02:00 взрослому за 450 рублей, ребёнку — за 350 рублей.



Развлекательно-познавательный центр для взрослых и детей «Вот Это Да! Музей понятной науки»: ТРЦ «Малинка», 2 этаж

«Три грани разумного»: интеллектуальные квест-экскурсии «Тайна потерянного экспоната», спортивные соревнования «Кубок Рубика» в честь дня рождения головоломки и творческий мастер-класс «Мы ищем таланты» от киностудии «Ералаш». С 18:00 до полуночи. Билеты взрослым и детям за 450 рублей и 350 рублей соответственно.

Галерея «Иллюзорро»: Добролюбова, 16а, 2 этаж

В эту музейную ночь с 20:00 до 01:00 в «Иллюзорро» будут рассказывать об интересных, странных и необычных фактах Instagram. Как его придумали? Какой хэштег самый популярный? Где пользователи фотографируются больше всего? Кураторы приглашают гостей слушать интересные истории, фотографироваться и получать подарки. Вход по билетам — 350 рублей.

Новосибирская государственная филармония: Красный проспект, 32

В программе музейной ночи филармонии с 21:00 до 23:00 помимо музыкальных сюрпризов будут экскурсии, открытые интерактивные площадки и интересные мастер-классы. Программа «Тайны концертного зала» приглашает всех участников посмотреть на филармонические площадки как на места, полные загадок, сюрпризов и неожиданностей. «Тайны сцены» откроются тем, кто посетит главную сцену Государственного концертного зала имени А.М. Каца. Концертная программа, естественно, будет называться «Тайны музыкантов».

Музей Мировой Погребальной Культуры: посёлок Восход, Военторговская, 4/16

«Что после...» — самая продолжительная программа «Ночи музеев». С 19:00 до 4:00 кураторы площадки расскажут гостям, что происходит с человеческим телом после смерти. Также в музее пройдут «Живые» инсталляции«, конкурс двойников исторических личностей. Цена входного билета — 500 рублей. Главный приз от организаторов площадки и партнёров музея — IPhone-7.

Контактный зоопарк «Лесное посольство»: Дуси Ковальчук, 179/3

С 20:00 до 00:00 в начале каждого часа пройдут интерактивные экскурсии «О тех, кого не любят», где посетители узнают интересные факты о животных, с которыми, с одной стороны, связаны предрассудки и суеверия, с другой — неприязнь, страх и брезгливость. Гости увидят мадагаскарских тараканов, жабу агу, змей, крыс, болотную сову, крыланов, сороку и разнообразных пауков. Экскурсовод-зоолог Кирилл Цепелев расскажет объяснит, откуда берутся фобии, покажет на примерах, как формировались мифы, дошедшие до наших дней.

«Ночь музеев на воде» с компанией «Речфлот»: Добролюбова, 2, пристань Речного вокзала

В 18:30 и 20:00 Речфлот организует экскурсии по Оби с гидами Музея Новосибирска Любовью Писаревой и Евгением Антроповым; в 20:00, 22:00 и 00:00 — романтические прогулки по реке с аудиогидом. Количество мест на теплоходе ограничено, поэтому необходимо предварительно записаться по телефону: 263-02-09.

Новосибирский зоопарк, Тимирязева 71/1

Посетители смогут увидеть ночную жизнь обитателей зоопарка. Чтобы не пропустить особенности активности ночных животных, экскурсии пройдут организованными группами.

Кластер «2 двора»: Коммунистическая, 43-45

На площадке нового кластера «2 двора» в 17:00 начнётся программа под общим названием «20-й квартал»: «Незаметная фотовыставка» с фотографиями в неожиданных местах кластера, отражая разные периоды его жизни, начиная с далёкого прошлого, заканчивая сегодняшним днём и кинопоказ исторических фильмов о Новосибирске под открытым небом с 21:00. Завершит программу дискотека «Ретроспектива», которая продлится до 04:00.

А Наташа Флем из творческого объединения «Скотный двор» будет рисовать на огромном полотне в режиме нон-стоп в течение всего вечера. Это же объединение организует четыре стенда в разных точках двора, где можно будет послушать стихотворения Ананасовой, Маяковского, Высоцкого, Хармса и Астаховой.

«Первый театр»: лофт-парк «Подземка»

В 19:00 «Первый театр» покажет в лофт-парке «Подземка» спектакль «Blondi»: фантазию о судьбе четырёх щенят овчарки Блонди, которая принадлежала самому печально известному диктатору в мировой истории Адольфу Гитлеру и умерла вместе со своим хозяином. Вход 400-600 рублей и только для совершеннолетних.