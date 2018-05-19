2 балла
+2 °C

«Гуляющую» плитку нашли общественники на обновлённой набережной в Новосибирске

 19 мая, 14:15
подходящие темы
«Гуляющую» плитку нашли общественники на обновлённой набережной в Новосибирске
фото предоставлено пресс-центром САДА

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с экспертами Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов проверили, как Михайловская набережная, ставшая первым объектом для реконструкции в проекте «Формирование комфортной городской среды», пережила зиму и снежную новосибирскую весну.

В 2017 году на реконструкцию Михайловской набережной из бюджета Новосибирска было потрачено 120 млн рублей. Первый этап реконструкции завершился в октябре 2017 года: работники подрядной организации ООО «Перлит-строй» выложили тротуарной плиткой территорию более 20 тысяч квадратных метров, оборудовали асфальтовую велодорожку, освещение, новые лестницы, восстановили газоны и высадили деревья. Тогда на объект водили экскурсии, ставили его в пример другим регионам.

Активисты ОНФ и эксперты Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов прогулялись от станции метро «Речной вокзал» до парка «Городское начало», чтобы оценить качество проведённых работ.

«Мы решили проверить, как пережила реконструированная набережная осенне-зимний и весенний периоды, насколько качественно были выполнены в прошлом году работы», — сообщил президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев.

В результате осмотра велодорожек, газонов и променада участники экспертного сообщества выявили ряд замечаний: признали велодорожку опасно узкой, отметили места, где вспучилась плитка и потрескался бордюрный камень. По словам Андрея Радаева, потраченные средства «можно было бы истратить более эффективно».

«Народный фронт продолжит общественный контроль за реализацией этого проекта. Параллельно мы будем добиваться устранения выявленных нами в ходе мониторинга замечаний по качеству прошлогодних работ», — отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергей Аверьяскин.

После публикации отчёта экспертного сообщества об инспекции набережной мэрия Новосибирска направила в арбитражный суд иск к подрядчику, выигравшему конкурс на реконструкцию Михайловской набережной. Об этом сообщил Анатолий Локоть во время традиционной встречи с журналистами.

На выяснение причин и устранение нарушений у мэрии и «Перлит-строя» совсем немного времени: второй этап реконструкции должен начаться летом 2018 года.

Напомним, 14 июня на Михайловской Набережной в Новосибирске покажут открытие Чемпионата мира по футболу.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11.10.2017, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 18.07.2017, 14:24 • статья

Пешеходная утопия: вам не надо ль променада?

Какие изменения произойдут в Новосибирске в течение пяти лет, на которые рассчитана программа, чем уникален Затулинский дисперсный парк и по какой набережной можно будет комфортно гулять осенью.
 30.06.2017, 14:42 • статья

Особо опасный эколог

Кому выгодно, чтобы новосибирский эколог Тимур Усманов сидел за решёткой и что не так в его уголовном деле? Давайте разбираться.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 7 мая, 22:10 • новость

Дмитрий Медведев огласил список кандидатов в члены правительства

На заседании фракции Единой России Дмитрий Медведев, кандидатуру которого вновь избранный президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра, представил будущих замов.
 9 мая, 10:07 • новость

С помощью избиений мать заставила сына явиться к приставам в НСО

Житель Искитимского района не платил алименты и скрывался от судебных приставов, однако мамин «метод кнута» заставил его изменить своё поведение.
 16 мая, 11:50 • новость

«Тёлки, кролики и люди в шоке», — в Новосибирской области выпал снег

В Кыштовском района Новосибирской области прошёл снегопад — местные жители отмечают, что такое происходит уже второй год подряд.