«Гуляющую» плитку нашли общественники на обновлённой набережной в Новосибирске

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с экспертами Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов проверили, как Михайловская набережная, ставшая первым объектом для реконструкции в проекте «Формирование комфортной городской среды», пережила зиму и снежную новосибирскую весну.

В 2017 году на реконструкцию Михайловской набережной из бюджета Новосибирска было потрачено 120 млн рублей. Первый этап реконструкции завершился в октябре 2017 года: работники подрядной организации ООО «Перлит-строй» выложили тротуарной плиткой территорию более 20 тысяч квадратных метров, оборудовали асфальтовую велодорожку, освещение, новые лестницы, восстановили газоны и высадили деревья. Тогда на объект водили экскурсии, ставили его в пример другим регионам.

Активисты ОНФ и эксперты Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов прогулялись от станции метро «Речной вокзал» до парка «Городское начало», чтобы оценить качество проведённых работ.

«Мы решили проверить, как пережила реконструированная набережная осенне-зимний и весенний периоды, насколько качественно были выполнены в прошлом году работы», — сообщил президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев.

В результате осмотра велодорожек, газонов и променада участники экспертного сообщества выявили ряд замечаний: признали велодорожку опасно узкой, отметили места, где вспучилась плитка и потрескался бордюрный камень. По словам Андрея Радаева, потраченные средства «можно было бы истратить более эффективно».

«Народный фронт продолжит общественный контроль за реализацией этого проекта. Параллельно мы будем добиваться устранения выявленных нами в ходе мониторинга замечаний по качеству прошлогодних работ», — отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Новосибирской области Сергей Аверьяскин.

После публикации отчёта экспертного сообщества об инспекции набережной мэрия Новосибирска направила в арбитражный суд иск к подрядчику, выигравшему конкурс на реконструкцию Михайловской набережной. Об этом сообщил Анатолий Локоть во время традиционной встречи с журналистами.

На выяснение причин и устранение нарушений у мэрии и «Перлит-строя» совсем немного времени: второй этап реконструкции должен начаться летом 2018 года.

Напомним, 14 июня на Михайловской Набережной в Новосибирске покажут открытие Чемпионата мира по футболу.

