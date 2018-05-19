Instagram ввёл у себя репосты

Посты из ленты новостей можно будет репостить без дополнительных приложений и неудобных манипуляций со скриншотами.

«Социальная сеть Instagram запустила функцию репостов. Теперь пользователи смогут публиковать понравившиеся сообщения из ленты новостей в разделе Stories», — сообщили «Известия» со ссылкой на TechCrunch.

Делиться понравившимися постами можно в том случае, если они опубликованы в открытых аккаунтах — при репосте будет отображаться имя автора публикации и ссылка на его профиль. К записям можно добавлять стикеры, комментарии и геолокацию.

Ранее, чтобы поделиться понравившейся фотографией в своём профиле, нужно было сделать скриншот поста, затем обрезать его на своём гаджете и опубликовать от своего имени. Чуть позже эту проблему решили такие сервисы, как Instarepost и Regram. Однако эти приложения были доступны далеко не для всех операционных систем и моделей смартфонов.

В данное время функция репостов доступна только пользователям смартфонов и планшетов на базе Android.

Напомним, 25 января жители Красноярска массово разлили кипяток на морозе ради красивых stories в Instagram.