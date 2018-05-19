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Из-за потерянной посылки обратилась к президенту новосибирская альпинистка

 19 мая, 09:05
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Из-за потерянной посылки обратилась к президенту новосибирская альпинистка
фото предоставил «Гражданский патруль»

На Почте России в Новосибирске у Надежды Соловьёвой потерялось дорогое альпинистское обмундирование — женщина хочет найти и получить свою посылку.

Посылка с дорогостоящим обмундированием новосибирской альпинистки Надежды Соловьёвой потерялась между центральными улицами Новосибирска — Шамшурина и Гоголя.

«Сортировочный центр находится на Шамшурина, 45. Оттуда посылка выехала на Гоголя, 184. Так до сих пор не доехала. Зная, что норматив доставки из МСЦ 24 часа, я начала переживать уже на третий день, а 12 апреля подала в розыск», — рассказала общественникам «Гражданского патруля» Надежда Соловьёва.

Женщина до сих пор так и не смогла узнать, где находится почтовое отправление со спортивной одеждой и обувью.

Со своей проблемой Надежда Соловьёва прошла уже длинный бюрократический путь — от почтового отделения до Администрации Президента РФ, включая органы прокуратуры и Роскомнадзор. Отовсюду пришли отписки и перенаправление, а в одном из ведомств предложили обратиться в полицию. Сотрудники почты на претензию клиента пожимают плечами.

Напомним, в январе сотрудница новосибирской Почты России воровала телефоны.

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