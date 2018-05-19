Локоть стал меньше зарабатывать денег

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о доходах за 2017 год — в сравнении с 2016 годом он заработал на 254 тысячи рублей меньше.

На сайте мэрии Новосибирска опубликовали информацию о доходах мэра Анатолия Локтя за 2017 год. Глава города заработал всего 3 млн 142 тысячи рублей. Это немного меньше, чем в 2016 году — на 254 тысячи рублей.



Также у Анатолия Локтя есть в собственности одна квартира площадью 34,4 квадратных метра. А вот у его жены, Марины Локоть, жильё побольше: две квартиры площадью 105,6 и 59,8 квадратных метров. За года женщина заработала 1 млн 134 тысячи рублей.



Личного автомобиля у Локтей нет.



Напомним, врио губернатора Красноярского края стал самым богатым в России, благодаря наследству.