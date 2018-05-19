Новосибирцы «радуются» свежему майскому снегу и лепят снеговиков

Шло 19 мая — жители Новосибирска играют в снежки, поздравляют друг друга с Новым годом и готовят оливье.

В ночь с 18 на 19 мая, а также последующим утром, в Новосибирске шёл снег. Улицы, дороги, машины, крыши домов — всё покрыто снежной пеленой. Горожане в интернете активно шутят на данную тему и поздравляют друг друга с новым годом:



«Окна дома открывайте, пусть на улице потеплеет»;



«Вышел, о*****л (удивился прим. Сиб.фм), думал уже ноябрь, лето проспал»;





«Слышала, в июне снега будет меньше»;



«-Пейн, я не чувствую мая.

-Успокойся, у тебя его нет».



Но многие новосибирцы не унывают: покупают мандарины, готовят оливье и лепят снеговика, которого ласково прозвали «маевик».







Напомним, в следующий понедельник, 21 мая тёплая весна удивит новосибирцев.