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Новосибирцы «радуются» свежему майскому снегу и лепят снеговиков

 19 мая, 12:32
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Новосибирцы «радуются» свежему майскому снегу и лепят снеговиков
фото из группы «Типичный Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Шло 19 мая — жители Новосибирска играют в снежки, поздравляют друг друга с Новым годом и готовят оливье.

В ночь с 18 на 19 мая, а также последующим утром, в Новосибирске шёл снег. Улицы, дороги, машины, крыши домов — всё покрыто снежной пеленой. Горожане в интернете активно шутят на данную тему и поздравляют друг друга с новым годом:

«Окна дома открывайте, пусть на улице потеплеет»;

«Вышел, о*****л (удивился прим. Сиб.фм), думал уже ноябрь, лето проспал»;



«Слышала, в июне снега будет меньше»;

«-Пейн, я не чувствую мая.
-Успокойся, у тебя его нет».

Но многие новосибирцы не унывают: покупают мандарины, готовят оливье и лепят снеговика, которого ласково прозвали «маевик».



Напомним, в следующий понедельник, 21 мая тёплая весна удивит новосибирцев.

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