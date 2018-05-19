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Работу ночного «Picasso» запретили в Красноярске

 19 мая, 10:07
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Работу ночного «Picasso» запретили в Красноярске
фото из официальной группы Picasso Cafe X Club в соцсети «ВКонтакте»

Красноярские приставы наложили пломбы и печати на магазин детских товаров «Rich Toys» и ночной клуб «Picasso» из-за нарушений норм пожарной безопасности.

В Красноярске судебные приставы приостановили эксплуатацию не отвечающих нормам пожарной безопасности магазина детских товаров «Rich Toys» и ночного клуба «Picasso».

Как сообщается на официальном сайте краевого УФССП, исполнительные документы о запрете осуществления деятельности по эксплуатации здания магазина «Rich Toys» в качестве торгового комплекса с офисными и торговыми площадями по адресу ул. Шахтеров, 51, а также ночного клуба «Picasso», расположенного в подвальном помещении ТЦ «Эверест» на ул. Диктатуры Пролетариата, 32 поступили в ведомство 18 мая.

«Судебные приставы незамедлительно выехали по адресам указанных объектов — в настоящее время деятельность магазина „Rich Toys“ и ночного клуба „Picasso“ приостановлена до полного устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и требований градостроительного законодательства до принятия соответствующего решения судом», — говорится в сообщении.

Чтобы проконтролировать решение суда, служители Фемиды будут проверять сохранность наложенных пломб и печатей на обоих объектах.

Напомним, в мае за долги приставы арестовали квартиру йога в центре Новосибирска.

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