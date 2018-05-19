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Травников видит экономический успех области в создании транспортного каркаса

 19 мая, 14:37
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Травников видит экономический успех области в создании транспортного каркаса
фото предоставила пресс-служба правительства НСО

В рамках Транспортной стратегии до 2030 года в Новосибирской области должен сформироваться транспортный каркас — для этого уже построен и введён в эксплуатацию Северный обход.

Врио губернатора Андрей Травников уверен, что создание транспортного каркаса Новосибирской агломерации — залог экономического успеха области. В рамках третьего дня работы VII Международного Сибирского транспортного форума был презентован проект Транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года, которая включает в себя и формирование транспортного каркаса Новосибирской агломерации.

«Выгодное географическое положение нашей области, современный и быстроразвивающийся аэропорт „Толмачёво“, сеть автомобильных и железных дорог и судоходная река Обь превратили её в крупнейший транспортно-логистический узел восточной части России. Отсюда открывается выход на ресурсодобывающие регионы Сибири и Дальнего Востока, страны Центральной Азии и Азиатско-тихоокеанского региона», — передала мнение врио губернатора пресс-служба правительства Новосибиркой области.



Развитая транспортная инфраструктура имеет особое значение для Новосибирской агломерации как для крупнейшего транспортного узла от Урала до Дальнего Востока. В рамках реализации Транспортной стратегии до 2030 года приоритетной задачей является формирование полноценного транспортного каркаса. Для этого уже построен и введён в эксплуатацию Северный обход, ведется реконструкция дороги Р-254, строительство I этапа Восточного обхода Новосибирска, утверждена проектная документация II и III этапов, планируется разработка IV.

В 2014 Президент РФ поддержал предложение Новосибирской области об объединении автодорог федерального значения Р-254, Р-255, Р-256, Восточного и Северного обходов в единое транспортное кольцо. Юго-Западный транзит — завершающий этап в формировании транспортного каркаса. Он соединяет все федеральные и территориальные дороги агломерации и позволит вывести транзитные транспортные потоки с улиц Новосибирска. Во время обсуждения эксперты отметили, что наличие транспортного каркаса с современной инфраструктурой улучшит транспортное сообщение нашей области с другими регионами СФО и с Казахстаном.

Полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло заявил, что рассматриваемый на совещании документ можно назвать проектом инфраструктурного развития не только Новосибирской области, но и всей Сибири.



«Документ должен стать составной частью Стратегии развития СФО как макрорегиона, будет учтен в проекте Стратегии пространственного развития России. Без реализации подобных масштабных инфраструктурных программ, особенно на территории регионов Сибири и Дальнего Востока, уверен он, невозможно говорить об экономическом развитии территории в целом», — сообщила пресс-служба правительства.

Проект Транспортной Стратегии Новосибирской области до 2030 года уже в сентябре может быть рассмотрен специалистами федерального Министерства транспорта, Федерального дорожного агентства. В ближайшее время разработчики учтут все замечания, высказанные на совещании. Кроме этого Андрей Травников призвал всех заинтересованных экспертов, в том числе, и из соседних регионов СФО, подключиться к обсуждению проекта Транспортной Стратегии Новосибирской области.

Напомним, в мае Андрей Травников поручил мэрии тщательней контролировать ремонт дорог.

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