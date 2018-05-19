В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получит американское гражданство.

Как сообщает издание Fox 13 Salt Lake City, Дмитрий Губарев и Татьяна Молотова откладывали деньги в течение несколько лет, после чего отправились в Казахстан, где получили визу в Соединенные Штаты. Затем они вернулись в Новосибирск, а уже потом поехали в Москву и оттуда — в Лос-Анджелес. Там они приобрели поддержанную машину и поселились в штате Юта.

Дмитрий Губарев рассказал изданию, что они с супругой выбрали США из-за высокого уровня медицины. К тому же ребёнок, родившийся на территории страны, автоматически получает её гражданство. Таким образом у новорождённого сына Дмитрия и Татьяны будет возможность выбрать, где ему учиться — в России или Америке. Пара планирует вернуться в Новосибирск уже в июне.

Напомним, врачи клиники Мешалкина помогли жительнице Новосибирска с сердечно-сосудистой патологией родить здорового ребёнка.