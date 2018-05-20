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Почти 600 сибирских голосов зазвучат на Всероссийском хоровом фестивале в НСО

 20 мая, 11:15
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Почти 600 сибирских голосов зазвучат на Всероссийском хоровом фестивале в НСО
фото с сайта pixabay.com

21 мая в Новосибирской области пройдёт окружной этап Всероссийского хорового фестиваля.

В творческом соревновании, которое пройдёт при поддержке регионального министерства культуры, примут участие около 600 исполнителей в составе 27 народных хоров из регионов Сибирского федерального округа.

В фестивале участвуют хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорные).

«Цель фестиваля — популяризация народного хорового искусства, содействие его развитию и обеспечение преемственности певческих традиций», — сообщила пресс-служба правительства НСО.

Всероссийский хоровой фестиваль проводится в три этапа: региональный, окружной и всероссийский. Финал состоится в ноябре 2018 года в Москве.

Окружной этап пройдёт на площадке концертно-театрального центра «Евразия», торжественное открытие в 10:00. Вход свободный. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Напомним, в июне 2017 года любительский хор исполнил песню Цоя ради помощи детям в Новосибирске.

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