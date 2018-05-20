Почти 600 сибирских голосов зазвучат на Всероссийском хоровом фестивале в НСО

21 мая в Новосибирской области пройдёт окружной этап Всероссийского хорового фестиваля.

В творческом соревновании, которое пройдёт при поддержке регионального министерства культуры, примут участие около 600 исполнителей в составе 27 народных хоров из регионов Сибирского федерального округа.



В фестивале участвуют хоровые коллективы, поющие в народной манере вокального исполнения (в том числе фольклорные).



«Цель фестиваля — популяризация народного хорового искусства, содействие его развитию и обеспечение преемственности певческих традиций», — сообщила пресс-служба правительства НСО.



Всероссийский хоровой фестиваль проводится в три этапа: региональный, окружной и всероссийский. Финал состоится в ноябре 2018 года в Москве.



Окружной этап пройдёт на площадке концертно-театрального центра «Евразия», торжественное открытие в 10:00. Вход свободный. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.



Напомним, в июне 2017 года любительский хор исполнил песню Цоя ради помощи детям в Новосибирске.