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Девушку изуродовало ДТП по вине жениха — она поведала свою историю Малахову

 20 мая, 10:01
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Девушку изуродовало ДТП по вине жениха &mdash; она поведала свою историю Малахову
кадр из видео из группы «Андрей Малахов. Прямой эфир» в соцсети «ВКонтакте»

Мария Лебедева была красавицей с красным дипломом, пока не попала в страшное ДТП в Новосибирске, где лишилась зрения и памяти — парень, по вине которого всё случилось, бросил её.

Свою печальную историю 23-летняя Мария Лебедева поведала на программе Андрея Малахова «Прямой эфир». В 2016 году жизнь красавицы, которая недавно получила красный диплом и собиралась замуж, пошла под откос в 2016 году.

В центре Новосибирска машина, за рулём которой был жених героини истории, на большой скорости врезалась в другой автомобиль. Возлюбленный девушки, Андрей, не пострадал, а вот за жизнь ехавшей на заднем сидении иномарки Марии долго боролись врачи.

Девушка впала в кому, а когда пришла в себя, оказалось, что она ослепла, а также часть её воспоминаний пропали. Жених же перестал её навещать и исчез.

Память девушке восстановили московские врачи. Также Мария побывала у святой Матроны.

«Это настоящее чудо. Я только потом узнала, что она тоже была слепая», — рассказала девушка в программе Андрея Малахова.

Но на слепоте проблемы Марии не заканчиваются. У девушки болит всё тело, и она погрязла в долгах за аварию.

Напомним, в мае в результате ДТП в Красноярском крае погибло четыре человека.

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