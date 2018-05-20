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Новосибирские лётчицы стали чемпионками России

 20 мая, 13:45
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Новосибирские лётчицы стали чемпионками России
фото с сайта pixabay.com и личной страницы Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте»

Спортсменки из Новосибирска — Ирина Диденко и Светлана Гумбатова — завоевали звание чемпионок России на 53-м чемпионате России по вертолётному спорту.

Поздравление с победой в соревновании на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
«В этом году во всём мире отмечают 60-летие вертолётного спорта. Идея проведения международных соревнований в своё время принадлежала Советскому Союзу. От души поздравляю наших спортсменок с победой», — сообщил он.

Как отмечает Федерация вертолётного спорта России, российское первенство прошло в Тверской области с 16 по 18 мая — даты были смещены в связи с проведением Чемпионата мира по футболу. Чемпионат назвали одним из самых ранних крупных авиационных состязаний сезона и «генеральной репетицией перед 16-м Чемпионатом Мира ФАИ по вертолётному спорту», который состоится в Минске в июле этого года.

Напомним, спортсмен из Новосибирской области Евгений Бутенко стал победителем чемпионата Европы по гиревому спорту, опередив 279 атлетов из 29 стран.

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