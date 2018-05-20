СМИ перепутали новосибирского видеооператора с раненым на Донбассе «пропагандистом»

Руководителя видеостудии в Новосибирске перепутали с раненым сотрудником ВГТРК — теперь его фото красуются на сайтах российских и украинских средствах массовой информации.

«Российская газета» в новости про раненного во время обстрела на Донбассе звукооператора ВГТРК Игоря Уклеина использовала фото его полного тёзки из Новосибирска. Руководитель видеостудии НГМУ весьма удивился, увидев своё лицо на сайте.



«Ребят, есть адвокаты хорошие? Я в здравии! Позвонил в редакцию RG, говорил с редактором, обещали написать опровержение на счёт фото, а само фото с публикации сняли. Я переживаю, как и многие, за своего коллегу из ГТРК, у него не первое ранение. Желаю ему скорейшего выздоровления, а коллегам журналистам тщательно проверять то, что они собираются публиковать. Семь раз отмерь...», — написал новосибирский Игорь Уклеин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Однако на этом история не закончилась. Спустя несколько часов житель столицы Сибири обнаружил свои фото на целом множестве аналогичных новостей других СМИ. В том числе снимки Игоря Уклеина попали в материал украинского издания UAZMI, где его назвали в заголовке «дважды контуженным» и «пропагандистом Кремля».



Напомним, в апреле «Первый канал» перепутал имя врио губернатора Новосибирской области.