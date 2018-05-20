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Сибиряк собрал гоночное авто за миллион рублей из старого «Москвича»

 20 мая, 15:04
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Сибиряк собрал гоночное авто за миллион рублей из старого «Москвича»
фото с личной страницы Геннадия Серебрянского в соцсети «ВКонтакте»

Умелец из Омска модернизировал 400-й «Москвич» и теперь готов продать своё изобретение за 1 млн рублей.

Апгрейдом старой малолитражки занялся автомобильный механик из Омска Геннадий Серебрянский, сообщает издание daily-motor. Для превращения её в гоночный автомобиль, он установил под капот «Москвича» 4,3-литровый V-образный мотор «ГАЗ-66», перед этим перенеся радиатор и бензобак в багажник.

Внешне автомобиль также подвергся изменениям — его оборудовали печкой, новыми поворотниками, габаритными огнями и панорамным люком от «Мерседеса».

Все работы автоумелец провёл в своём гараже, а теперь готов расстаться с обновлённым транспортным средством, так как зарегистрировать его в ГИБДД не получается. Получившийся гоночный автомобиль он оценил в 1 млн рублей.

Напомним, что почти 80% новосибирцев не могут себе позволить приобрести новый автомобиль эконом-класса в кредит.

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