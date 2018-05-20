В Новосибирске устанавливают личность жертвы ночного ДТП

Авария в Ленинском районе унесла жизнь женщины-пешехода, её личность по-прежнему неизвестна.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, ДТП произошло вчера, 19 мая, около 23:00 на улице Станционной. 57-летний водитель «Жигулей» совершил наезд на женщину-пешехода, которая в тот момент оказалась на проезжей части. По информации очевидцев в паблике «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», она перебегала дорогу в неположенном месте.

К месту происшествия приехала реанимация, однако от полученных травм женщина скончалась. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность погибшей.

Накануне героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» стала жительница Новосибирска, которая серьёзно пострадала в ДТП по вине своего жениха.