Неделя с 14 по 19 мая выдалась суровой и снежной: вопреки надеждам жителей Новосибирской области на зелёную весну, в Кыштовке вообще все в шоке от погоды; однако под конец недели синоптики всё же нашли, чем порадовать сибиряков, пока все они не разъехались на роды в США. Мы собрали самые важные события по версии Сиб.фм.

КИПЯТОК

Понедельник, 14 мая. В Искитиме Новосибирской области бытовой рок унёс жизнь двухлетнего ребёнка. Девочка опрокинула на себя чайник с кипятком и получила сильнейшие ожоги. Врачи местной больницы целые сутки боролись за её жизнь, но, к сожалению, девочка скончалась. Следователи начали проверку по факту причинения смерти по неосторожности. По их информации, когда произошёл несчастный случай, мама пострадавшей была дома.

ОСТАВЬ МЕТЛУ У ЭСКАЛАТОРА

Вторник, 15 мая. Минтранс выпустил новые правила поведения в метро. Уступать места инвалидам, детям и женщинам теперь просто рекомендация, а приставать к работникам метрополитена, гадать, разводить костры, пользоваться летательными аппаратами нельзя. И ещё много интересного.

«В вагоне пассажиры должны снимать со спины рюкзаки и другую объёмную ручную кладь. В метро запрещается провозить велосипеды (исключение — складные велосипеды в чехлах). Нельзя провозить собак без намордников и вне клеток (собак-поводырей данное правило не касается). Запрещается ездить по станциям на роликовых коньках, самокатах, велосипедах, мопедах и мотоциклах», — сообщили на сайте Новосибирского метрополитена.

ТЁЛКИ, КРОЛИКИ И ЛЮДИ В ШОКЕ

Среда, 16 мая. Жители Кыштовского района проснулись в зимнем царстве. Причём это была не пара снежинок, а вполне приличный слой снега на земле. Местные жители отметили, что такое происходит уже второй год подряд.

Житель Кыштовки поделился «снежным» видео в интернете.

«Сегодня на улице 16 мая. Что мы видим перед собой? Кыштовская погода — снег! Тёлки в шоке, кролики в шоке, даже люди, и те в шоке», — рассказал очевидец дрожащим от холода и негодования голосом.

КОТЯТА В РАССРОЧКУ

Четверг, 17 мая. Очаровательных котят степного сервала, рождённых в питомнике Астаны, продают на новосибирском «Авито». Жительница Новосибирска Алла сообщила, что сейчас котята воспитываются с домашними кошками, собакой и детьми. И все прекрасно ладят. Цена за котёнка — 500 тысяч рублей. Можно в рассрочку.

НАДЕЙСЯ И ЖДИ

Пятница, 18 мая. Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным. Потому что тёплым. Западно-Сибирский гидрометцентр порадовал вестью о том, что 21 мая «в городе ожидается температура ночью +6...+8 градусов, днём около +20 градусов». Хоть бы «дождались».

РАДИ БУДУЩЕГО

Суббота, 19 мая. Супружеская пара из Новосибирска отправилась в США на роды. Чета получила визу в США в Казахстане, затем вернулась в Новосибирск и оттуда через Москву прилетела в Лос-Анджелес. По словам главы семьи Дмитрия Губарева, супруги выбрали штаты из-за высокого уровня медицины. А ещё чтобы их сын в дальнейшем решил, где будет учиться. Чтобы претворить свой план в жизнь, супруги Губаревы копили деньги несколько лет.