18 миллионов рублей отправили на несуществующую фирму в Австралии новосибирцы

По подозрению в незаконном выводе валюты за рубеж тремя жителями Новосибирска таможня возбудила уголовные дела.

В течение двух лет директор одной из новосибирских фирм перечислял деньги за несуществующие работы и услуги на счета зарубежной компании в Сингапуре. В качестве документов, подтверждающих исполнение контрактов, женщина предоставляла в банк акты выполненных работ от морского перевозчика.

Однако взявшиеся за подозрительную фирму сотрудники таможни выяснили в ходе проверки, что все эти документы — подделка.

«На запрос таможни морской перевозчик ответил, что доставка грузов в адрес указанной компании им не производилась, документы содержат недостоверные сведения и являются недействительными», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Также сотрудники ведомства нашли и изъяли в офисе новосибирской фирмы печати и клише подписи зарубежной компании, куда переводились деньги.

Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» в отношении директора новосибирского общества с ограниченной ответственностью и неустановленных лиц, действовавших по предварительному сговору. Женщине грозит срок лишения свободы до пяти лет и крупный денежный штраф.

«В течение недели с момента выявления данного преступления сотрудники Новосибирской таможни возбудили ещё два аналогичных дела в отношении двух директоров других новосибирских фирм. Общая сумма денежных средств, незаконно выведенных за рубеж, составила по трём уголовным делам 17 миллионов 958 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба Новосибирской таможни.

Напомним, ради вывода валюта за рубеж новосибирцы готовы на многие хитрости: так в 2015 году предприниматель незаконно вывел миллион долларов в Гонконг под видом покупки сантехники.