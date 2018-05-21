Андрей Травников поручил подготовить Новосибирск к молодёжному ЧМ по хоккею-2023

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания 21 мая распорядился начать подготовку к молодёжному Чемпионату мира по хоккею с шайбой, который состоится в регионе в 2023 году.

«На прошлой неделе мы получили информацию о том, что Международная хоккейная федерация утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодёжных чемпионатов мира, и турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. В связи с этим нам предстоит большая работа, и это не только строительство нового ледового Дворца спорта, хотя это, безусловно, основной, ключевой объект», — отметил Андрей Травников.

Глава региона поручил министерству строительства НСО взять на контроль заключение контракта и исполнение графика по проектированию, подготовки документов по строительству нового ЛДС. Отдельно с проектной организацией необходимо согласовать срок представления эскизов будущей ледовой арены.

«Считаю, что первое знаковое событие в реализации этого проекта, которое должно состояться в ближайшее время, это согласование архитектурного облика будущего сооружения. Безусловно, проект должен быть не только эффективным с точки зрения вложения капитальных затрат, но и оригинальным, должен стать украшением Новосибирска», — подчеркнул врио губернатора.

Андрей Травников отметил, что не меньший объём работ предстоит по территории будущего спортивного кластера, который предполагается создать на берегу реки Обь. Глава региона поставил мэрии Новосибирска задачу разработать примерный план реализации таких объектов, как станция метро «Спортивная», транспортная инфраструктура, строительство и благоустройство набережной.

Также, глава региона поручил департаменту физической культуры и спорта области совместно с хоккейным клубом «Сибирь» составить перечень работ, необходимых для приведения в порядок существующего ледового дворца спорта «Сибирь».

Напомним, 18 мая IIHF утвердила решение о том, что молодёжный чемпионат по хоккею пройдёт в Новосибирске.