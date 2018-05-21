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Горевший в Иркутской области детский дом проверят чиновники

 21 мая, 15:08
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Горевший в Иркутской области детский дом проверят чиновники
фото с сайта гу мчс россии по новосибирской области

Возгорание в комнате детского дома пожарным удалось потушить за несколько минут, однако учреждение ожидает ряд государственных проверок.

По факту пожара в Шелеховском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, начал проверку Госпожнадзор. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

«По факту пожара проверку осуществляют сотрудники МЧС. Здание детского дома — объект высокой степени риска, проверки на котором проводятся согласно плану, как и тренировки с персоналом по действиям в случае пожара. Последняя тренировка по эвакуации проводилась в марте», — рассказал Нелюбов.

Детский дом также посетят с инспекцией сотрудники министерства социального развития и попечительства Иркутской области.

Возгорание произошло 20 мая в комнате, где жили две девочки — девяти и 14 лет. Младшая во время произошедшего была в гостях у опекунов. Пожарная сигнализация сработала в 12:55 по местному времени. На момент прибытия первого пожарного расчёта из окон третьего этажа валил дым.

Из здания эвакуировали 47 человек, 38 из которых — дети.

Основная версия, которую рассматривают пожарные, — неосторожное обращение с огнём.

Напомним, 8 мая 50 огнеборцев тушили пожар в одном из красноярских дворцов спорта; поскольку сооружение находилось на реконструкции, в пожаре, к счастью, никто не пострадал.

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