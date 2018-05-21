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Горожане помогли найти пропавшую у горбольницы школьницу в Новосибирске

 21 мая, 13:17
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Горожане помогли найти пропавшую у горбольницы школьницу в Новосибирске
фото предоставила пресс-служба ДПСО «Маяк»

15-летнюю Софью Бобылёву искали два дня — благодаря бдительности людей, её нашли в Калининском районе живой и невредимой.

Софья Бобылёва пропала по дороге домой 19 мая около 20:30 в районе Городской больницы в Новосибирске. Двое суток волонтёры искали девочку, активно распространяя об этом информацию.

К счастью, 21 мая школьницу нашли. Житель города увидел девочку в Калининском районе и сообщил об этом волонтёрам. В скором времени школьницу нашли.

«Девушка найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках и всем, кто выезжал на место поисково-спасательных работ», — сообщила пресс-служба ДПСО «Маяк».

Напомним, в мае нашли спустя сутки пропавшего в Новосибирске подростка.

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