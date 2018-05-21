Игорь Востриков рассказал, зачем ему кузбасский облсовет

Ставший общественником-энтузиастом после потери семьи в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Игорь Востриков рассказал, зачем баллотируется в Совет народных депутатов Кемеровской области и почему от партии «Единая Россия».

Как рассказал Игорь Востриков на встрече с общественниками в Московской области, он решил вступить в ряды депутатов кузбасского парламента, чтобы «осуществлять контроль изнутри, представлять интересы народа и участвовать в принятии региональных законов».

«У меня появится реальная возможность заставить власть работать на народ. Как это у нас и прописано в Конституции», — заявил Востриков.

Общественник добавил, что считает главным «делать запросы, которые не останутся без ответа».

После того, как основатель общественного движения «Глас народа» сообщил о намерении баллотироваться в облсовет от партии «Единая Россия», он получил немало критики в свой адрес, ведь в первые недели после трагедии в «Зимней вишне» он активно заявлял о бесчинствах её представителей, занимающих ключевые посты в правительстве региона.

Своё решение Востриков объяснил тем, что участие в праймериз от «Единой России» — лишь возможность лоббировать интересы своего движения.

Что ответил Игорь Востриков? Публикация от Игорь Востриков (@igorlovepapa) 19 Май 2018 в 11:18 PDT

«В первую очередь я хочу, чтобы люди понимали: я участвую в праймериз от „Единой России“, а не в выборах в „Единую Россию“. Я не являюсь членом „Единой России“», — добавил он.

Напомним, о своём намерении стать депутатом Игорь Востриков объявил 16 мая.

