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Лучше и быстрее BMW M3: Илон Маск рассказал о новом электрокаре

 21 мая, 10:52
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Лучше и быстрее BMW M3: Илон Маск рассказал о новом электрокаре
фото из фан-группы Илона Маска в соцсети «ВКонтакте»

В скором времени появится полноприводный Tesla Model 3 с двумя двигателями: один в задней, а другой в передней части машины.

Основатель компании Tesla Илон Маск в своём аккаунте в Twitter анонсировал новый полноприводный электрокар с двумя двигателями. Один будет находится в передней части авто, другой — в задней.

На данный момент Tesla Model 3 имеет только один двигатель и имеет задний привод. Стоимость новой модели обойдётся в 78 тысяч долларов.

«Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15 % быстрее и с лучшей управляемостью», — отметил Илон Маск.

Напомним, в апреле яма на Котовского обратилась в Twitter к Илону Маску.

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