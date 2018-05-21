Лучше и быстрее BMW M3: Илон Маск рассказал о новом электрокаре

фото из фан-группы Илона Маска в соцсети «ВКонтакте»

В скором времени появится полноприводный Tesla Model 3 с двумя двигателями: один в задней, а другой в передней части машины.

Основатель компании Tesla Илон Маск в своём аккаунте в Twitter анонсировал новый полноприводный электрокар с двумя двигателями. Один будет находится в передней части авто, другой — в задней.

На данный момент Tesla Model 3 имеет только один двигатель и имеет задний привод. Стоимость новой модели обойдётся в 78 тысяч долларов.

«Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15 % быстрее и с лучшей управляемостью», — отметил Илон Маск.

Напомним, в апреле яма на Котовского обратилась в Twitter к Илону Маску.