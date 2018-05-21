Погрелись и хватит: на смену тёплому дождю в Новосибирск вернётся холодный
21 мая, 17:28
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К концу вторника Новосибирск попадёт в арктическую систему, ну а там уже всё по-привычному: холод, сильный ветер, снег, Новый год.
Ведущий синоптик, врио начальника отдела Западно-Сибирского гидрометцентра Юлия Останкова рассказала Сиб.фм, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие трое суток — с 22 по 24 мая.
«Завтра, 22 мая, утром мы будем находиться в тёплом секторе полярной системы, под конец дня попадём в холодный фронт — это арктическая уже система. Днём ожидается понижение температурного фона», — сообщила синоптик.
22 мая температура будет +11...+13 градусов. Ожидаются небольшие дожди ночью, местами грозы, ветер 7-12 метров в секунду.
Последующие два дня прольются дождями. А ночью 23 мая добавится и мокрый снег. Температура в тёмное время суток +5...+7 градусов, днём +9...+11. 24 мая ночью +1...+3, а местами 0...+2 градуса. Днём будет также +9...+11.
В среду и четверг по городу прогуляется западный ветер: 7-12 метров в секундку 23 мая и 8-13, 24-го.
Напомним, сегодня, 21 мая, в Новосибирске выдался небывало тёплый день, что стало большой редкостью для региона.