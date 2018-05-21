Новосибирская семья получит трёшку за рождение четверняшек

Семья Козловых-Стекловых, в которой появились сразу четверо детей, сможет переехать из «однёшки» в просторную трёхкомнатную квартиру; ключи от апартаментов молодым родителям-героям вручит Анатолий Локоть.

Появление Полины, Алёны, Кати и Вани в семье Дмитрия Козлова и Марины Стекловой в апреле стало событием весны для Новосибирска. С рождением четверни семью поздравил врио вице-губернатора Сергей Нелюбов, вручил маме малышей сертификат на приобретение бытовой техники.

К поздравлениям присоединилась и мэрия Новосибирска: семье выдали единовременную выплату из муниципального бюджета и оказали материальную помощь на приобретение детских колясок.

При поддержке мэрии большая семья сможет переехать из однокомнатной квартиры в трёхкомнатную на улице Михаила Немыткина в Калининском районе Новосибирска: муниципалитет предоставил Козловым-Стекловым жильё в аренду по стоимости значительно ниже рыночной. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручит семье ключи 22 мая.

Напомним, врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов подарил родителям четверняшек сертификат на бытовую технику 24 апреля.