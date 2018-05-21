Новый вице-губернатор приедет в Новосибирскую область

Экс-замминистра по развитию Крыма займёт один из ключевых постов Новосибирской области; уроженец Краснодара Андрей Жуков в 2016 году возглавил исполком межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и сейчас готовится стать вице-губернатором Новосибирской области.

«Жуков станет заместителем врио губернатора Андрея Травникова. Официальное назначение состоится в ближайшее время», — сообщила Тайга.инфо со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания также сообщил, что Жуков, возможно, будет курировать исполнение нового майского указа президента России Владимира Путина и его поручений по развитию Новосибирского научного центра.

В разное время Андрей Жуков возглавлял Северо-Западную ассоциацию предприятий и организаций промышленности и транспорта, «Транспортную дирекцию Олимпийских игр», а также с 2014 года занимал пост замминистра России по делам Крыма до его упразднения в 2015 году. В 2016 году Жуков стал председателем исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Напомним, 14 мая земляк Андрея Травникова возглавил «ГТРК-Новосибирск».