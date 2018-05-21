«С правом на надежду» — яму на Котовского покрыли асфальтом
21 мая, 12:03
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Надолго ли легендарная яма на Котовского исчезла — покажет время, а пока сентиментальные новосибирцы снимают видео о её судьбе под индийские мотивы.
Вчера, 20 марта, в Новосибирске отремонтировали улицу Котовского, знаменитую своими ямами. Создатель аккаунта ямы Дмитрий Мишин с замиранием сердца следил за ходом работ.
«Новый вид на Котовского. С чёрным асфальтом, с правом на надежду», — написал в Twitter Дмитрий Мишин.
Будет ли улица Котовского теперь всегда ровной и прекрасной — покажет время. Быть может, новосибирцы встретятся с ямой следующей весной. А пока её истории и достижениям посвятили прекрасное видео под индийскую музыку. Автор ролика отметил, что яма останется в наших сердцах.
Ремонту Ямы на Котовского посвящается.— Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) 21 мая 2018 г.
(Смотреть со звуком!) pic.twitter.com/dGkgaxZAGD
Напомним, в апреле Яма на Котовского обратилась в Twitter к Илону Маску.