Надолго ли легендарная яма на Котовского исчезла — покажет время, а пока сентиментальные новосибирцы снимают видео о её судьбе под индийские мотивы.

Вчера, 20 марта, в Новосибирске отремонтировали улицу Котовского, знаменитую своими ямами. Создатель аккаунта ямы Дмитрий Мишин с замиранием сердца следил за ходом работ.

«Новый вид на Котовского. С чёрным асфальтом, с правом на надежду», — написал в Twitter Дмитрий Мишин.

Будет ли улица Котовского теперь всегда ровной и прекрасной — покажет время. Быть может, новосибирцы встретятся с ямой следующей весной. А пока её истории и достижениям посвятили прекрасное видео под индийскую музыку. Автор ролика отметил, что яма останется в наших сердцах.

Ремонту Ямы на Котовского посвящается.

(Смотреть со звуком!) pic.twitter.com/dGkgaxZAGD — Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) 21 мая 2018 г.

Напомним, в апреле Яма на Котовского обратилась в Twitter к Илону Маску.