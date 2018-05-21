4 балла
+21 °C

«С правом на надежду» — яму на Котовского покрыли асфальтом

 21 мая, 12:03
подходящие темы
«С правом на надежду» &mdash; яму на Котовского покрыли асфальтом
фото предоставил Яма Котовский

Надолго ли легендарная яма на Котовского исчезла — покажет время, а пока сентиментальные новосибирцы снимают видео о её судьбе под индийские мотивы.

Вчера, 20 марта, в Новосибирске отремонтировали улицу Котовского, знаменитую своими ямами. Создатель аккаунта ямы Дмитрий Мишин с замиранием сердца следил за ходом работ.

«Новый вид на Котовского. С чёрным асфальтом, с правом на надежду», — написал в Twitter Дмитрий Мишин.

Будет ли улица Котовского теперь всегда ровной и прекрасной — покажет время. Быть может, новосибирцы встретятся с ямой следующей весной. А пока её истории и достижениям посвятили прекрасное видео под индийскую музыку. Автор ролика отметил, что яма останется в наших сердцах.

Напомним, в апреле Яма на Котовского обратилась в Twitter к Илону Маску.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 мая, 09:50 • репортаж

Заставлю переделать!

Анатолий Локоть проинспектировал ремонт дороги на Немировича-Данченко. О том, что мэр пообещал подрядчикам, в материале Сиб.фм
 14 апреля, 11:08 • статья

Город встанет на рельсы

О городской электричке в Новосибирске говорят давно и много. Корреспондент Сиб.фм проехал по будущему маршруту железнодорожного транспорта и выяснил, кто выиграет, а кто проиграет от реализации проекта. Если он, конечно будет реализован

Талант из лошадки

 6 апреля, 11:40 • колонка
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Зачем привлекать искусственный интеллект, если есть эмоциональный? Правильный ответ — чтобы повышать эффективность работы.
самое популярное

О чём не принято говорить

 10 мая, 11:02 • колонка
Наталья Бортник
журналист
Знаток малых театральных площадок Новосибирска Наташа Бортник специально для Сиб.фм рассказала, как танцует о насилии команда театра «Синестетика».
 17 мая, 13:52 • новость

Котёнка сервала продают за 500 тысяч рублей на новосибирском «Авито»

Очаровательных кустарниковых котят из Казахстана жители Новосибирска могут также купить и в рассрочку.
 7 мая, 16:50 • новость

Потерявший семью в «Зимней вишне» житель Кемерово даст пресс-конференцию в Москве

Игорь Востриков, потерявший сестру, жену и троих детей в пожаре в кемеровском ТЦ, стал общественником-энтузиастом; 10 мая он обнародует результаты собственного расследования о трагедии.
 7 мая, 22:10 • новость

Дмитрий Медведев огласил список кандидатов в члены правительства

На заседании фракции Единой России Дмитрий Медведев, кандидатуру которого вновь избранный президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра, представил будущих замов.
 18 мая, 14:14 • новость

Тёплая весна удивит новосибирцев после выходных

Впервые за долгое время понедельник станет долгожданным для всех жителей Новосибирска, ведь в город придёт тёплая погода.
 19 мая, 11:37 • новость

В новосибирской семье родился американец

Супружеская пара из Новосибирска воспользовалась популярной схемой многих туристов — они отправились в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.