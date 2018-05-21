Сезон аварий с участием байкеров начался в Новосибирске

фото из паблика «аст-54» в соцсети «вконтакте»

Открыт счёт сезонным ДТП с участием байкеров: в Октябрьском районе Новосибирска водитель универсала сбил байкера, выезжая со второстепенной дороги.

ДТП произошло утром 21 мая. Водитель Subaru Forester, выезжая с улицы Воскова на улицу Кирова, сбил байкера на спортивном мотоцикле.

Между тем, преимущество на перекрёстке было у байкера. Об этом сообщили подписчики паблика «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к посту подписчики пожелали байкеру скорейшего выздоровления, а на водителя обрушилась волна негодования.

«Что говорить про мотоциклы, когда наши водители даже машины не видят, когда перестраиваются или поворачивают», — прокомментировала подписчица Валентна Афанасьева.

«Байкеру — здоровья, автовладельцам: будьте аккуратней смотрите в зеркала, мотосезон открыт, всем добра», — сгладил полемику Лёха!!! Куз.

Напомним, изуродованная аварией жительница Новосибирска рассказала свою историю в эфире программы «Прямой эфир» Андрея Малахова.

