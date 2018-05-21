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Слесарь убил семью в Кемерове ради наркотиков

 21 мая, 17:40
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Слесарь убил семью в Кемерове ради наркотиков
фото с сайта pixabay.com

Сантехнику, убившему десятиклассницу и её отца в Кемерове, предъявили обвинение; после расправы над семьёй мужчина забрал из квартиры золотые украшения и сдал их в ломбард, чтобы купить наркотиков.

Задержанный по подозрению в убийстве двух жителей Кемерова воспользовался статьёй 51 Конституции РФ и отказался давать какие-либо показания. Однако следователям удалось выяснить, что он неофициально работал в местном ТСЖ и предположить наиболее вероятный мотив его поступков.

Как указано в материалах дела, 31-летний подозреваемый был сантехником и несколько дней работал в квартире потерпевших — менял батареи. В один из дней он снова пришёл якобы для выполнения работ, но вместо инструментов взял в руки нож и нанёс несколько ранений 16-летней девушке и её 57-летнему отцу. Супруга главы семьи успела закрыться в комнате и вызвать полицию и скорую помощь.

Прибывшая бригада скорой констатировала смерть школьницы и её отца.

До прибытия правоохранителей и медиков сантехник похитил золотые часы, цепочку и скрылся. Сотрудникам следственного комитета удалось задержать подозреваемого через несколько часов в посёлке Тисул, где он отсиживался у знакомых. К моменту задержания злоумышленник успел сдать в ломбард золотое украшение и купить на вырученные деньги наркотики.

Задержанному предъявили обвинение по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Максимальная санкция этой статьи предполагает 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время следователи опрашивают свидетелей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Обвиняемому избрана меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Напомним, двойное убийство в Заводском районе Кемерова произошло утром 20 мая.

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