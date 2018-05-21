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Взял экс-жену в заложники из-за фото в соцсетях мужчина в новосибирском магазине

 21 мая, 11:11
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Взял экс-жену в заложники из-за фото в соцсетях мужчина в новосибирском магазине
фото из группы «Инцидент. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина из ревности пришёл разбираться к бывшей жене на работу — в магазин «Эльдорадо» в Новосибирске; в отношении «отелло» возбуждено уголовное дело.

19 мая в 19:00 в полицию Новосибирска поступило сообщение о том, что в магазине «Эльдорадо» в Заельцовском районе ходит мужчина с ножом. Изначально очевидцы подумали, что он собирался обокрасть магазин и взял в заложники незнакомую продавщицу.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину с ножом. Никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе МВД Новосибирской области.

Позже сотрудники полиции выяснили, что 29-летний мужчина является бывшим супругом женщины-продавца. В магазин он пришёл выяснять отношения. В группе «Инцидент. Новосибирск» рассказали, что бывший муж разозлился на экс-супругу из-за фото в соцсетях.

Теперь ревнивцу грозит срок — в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в ноябре 2017 года житель Кемеровской области убил двухлетнего ребёнка из-за ревности.

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