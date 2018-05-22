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Центр Новосибирска перекроют из-за «Шествия буквиц»

 22 мая, 18:34
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Центр Новосибирска перекроют из-за «Шествия буквиц»
фото с сайта pixabay.com

В праздничном шествии, посвященном Дню славянской письменности и культуры, примут участие более 1 300 новосибирских школьников.

Со славянскими буквами в руках, а также портретами русских писателей и плакатами с высказываниями о русском языке ребятишки пройдут 24 мая от Первомайского сквера по центральной аллее Красного проспекта до Государственного концертного зала имени Арнольда Каца.

В пресс-службе мэрии города отмечают, что для проведения мероприятия придётся перекрыть некоторые участки городских дорог. Так, движение транспорта ограничат всего на 10 минут с 16:00 на перекрестке Красного проспекта, Октябрьской магистрали и улицы Максима Горького.

С 16:00 до 16:45 ограничения введут на улицах Чаплыгина, Октябрьской и Коммунистической в тех местах, где они пересекают Красный проспект. Перекрёсток с улицей Свердлова будет перекрыт дольше всего – с 16:00 до 17:00.

«Завершится шествие праздничным концертом в ГКЗ имени Арнольда Каца. На сцену выйдут хоровые коллективы, в холле концертного зала заработают тематические выставки», - отмечают в пресс-службе регионального правительства.

Готовятся к празднику и в школах. Здесь пройдут книжные выставки, конкурсы школьных СМИ, классные часы, читательские конференции и поэтические вечера.

Напомним, в минувшие выходные в центре города перекрывали дороги из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег», в котором приняли участие более 2 200 человек из разных городов Сибири.

 

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