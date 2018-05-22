Череда поджогов прокатилась по Новосибирску минувшей ночью

От огня пострадали три рядом стоящих в Ленинском районе жилых дома и несколько автомобилей.

Сообщение о первом возгорании поступило ранним утром 22 мая. На место ЧП приехали огнеборцы и звено газодымозащитной службы. К тому времени на втором этаже уже было плотное задымление, спасатели вывели на улицу четырех человек, оказавшихся в ловушке.

Возвращаясь после ликвидации возгорания в часть, пожарные увидели ещё один горящий двухэтажный дом — на улице Халтурина, 10. Полыхала лестничная клетка, а внутри были люди. Пришлось применить лестницу и другие спасательные устройства, чтобы вызволить из здания семь человек. Но и на этом череда ЧП не завершилась.

«Во время тушения пожара на улице Халтурина местные жители сообщили огнеборцам о ещё одном возгорании. В доме по улице 1-й Порядковый переулок между первым и вторым этажом также горела лестничная клетка», — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Подозрение вызывает схожесть возникновения пожаров и близость друг к другу пострадавших домов. В ведомстве отмечают, что за такие шалости Уголовным кодексом РФ предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Что касается двух сгоревших автомобилей, то, по словам сотрудников МЧС, эти поджоги не связаны друг с другом.

Напомним, серия пожаров произошла в Новосибирской области ровно два месяца назад: от огня пострадали три автомобиля.