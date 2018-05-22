Пользователей Яндекса из Новосибирска на минувшей неделе с 14 по 20 мая больше всего интересовало бракосочетание августейших особ Великобритании, открытие Крымского моста и хоккей; а ещё кино и Нетта Барзилай.

Больше всего на прошедшей неделе пользователи Яндекса радовались чужому счастью. Или завидовали. Так или иначе, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл стала безусловным лидером среди запросов в Яндексе.

Как Владимир Путин открывал Крымский мост жителей Новосибирска интересовало немного меньше, но это событие попало на вторую строчку рейтинга Яндекса.

Судя по тому, что запросы вроде «дэдпул 2», «детпул 2» и «дед пул 2» оказалась на третьей позиции рейтинга, премьера сиквела о бессмертном весельчаке и матерщиннике чрезвычайно заинтересовала новосибирских пользователей Яндекса.

Немалую долю запросов составили и матчи сборных разных стран по хоккею. Матч «Россия-Швеция» оказался четвёртым в рейтинге, «Россия-Словакия» занял шестую строку, а «Канада-Швейцария» — седьмую. Информации о Чемпионате мира по хоккею новосибирские пользователи «наискали» на восьмую позицию.

А вот жгучего интереса к поп-музыке у пользователей поисковика не наблюдается. Победительница «Евровидения» оказалась лишь на девятой позиции рейтинга: новосибирцы искали, по большей части, перевод песни израильской певицы Нетты Барзилай.

Напомним, в начале мая яндекс объявил, что с Алисой смогут общаться и пользователи Яндекс.Навигатора.

