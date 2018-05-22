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Расстрелявшего полицейских из пальцев авиадебошира отправят в лечебницу в Новосибирске

 22 мая, 15:03
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Расстрелявшего полицейских из пальцев авиадебошира отправят в лечебницу в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Следователи направили в суд уголовное дело авиадебошира, который в феврале устроил «перфоманс» на рейсе Санкт-Петербург — Новосибирск: побил пассажиров, бортпроводника и «расстрелял» из пальцев сотрудников отдела полиции, в который его доставили; выяснилось, что бесчинствовал мужчина не под действием горячительных напитков, а по состоянию здоровья.

Следователи регионального СК на транспорте передали в суд уголовное дело в отношении авиадебошира из Новосибирска. Мужчина, 28 февраля летевший домой из Санкт-Петербурга, сделал полёт незабываемым для окружающих: приставал к пассажирам, кого-то из них побил. Досталось и бортпроводнику, который сделал нарушителю замечание и попытался усадить на место. До Новосибирска дебошир долетел связанным общими усилиями экипажа.

В аэропорту неугомонного пассажира передали сотрудникам полиции, но он и в отделе себя проявил: долго ритмично стучал в стены камеры для задержанных, затем «расстрелял» правоохранителей из сложенных пистолетом пальцев. В отношении него сотрудники регионального управления СК на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В ходе следствия мужчине назначили психолого-педагогическую экспертизу. Её результаты показали, что нарушение в самолёте фигурант уголовного дела совершил, находясь в невменяемом состоянии: у него есть психическое расстройство, без лечения угрожающее ему, и окружающим. Соответственно, мужчину необходимо принудительно поместить в специализированное лечебное учреждение.

«По этой причине следствием вынесено постановление о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, которое, после утверждения Новосибирским транспортным прокурором, направлено для рассмотрения в Обской городской суд», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского транспортного управления СК.

Напомним, 28 февраля на борту самолёта дебошир поминал недобрым словом золото Олимпиады.

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