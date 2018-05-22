Главный режиссёр «Старого дома» расскажет о творческом пути в своей профессии

В off-программе фестиваля «Ново-Сибирский транзит» каждый день будут проходить мастер-классы и семинары для тех, кто зарабатывает, живёт и интересуется искусством; 26 мая — мастер-класс «Режиссёр — его путь в профессии» проведёт главный режиссёр новосибирского театра «Старый дом» Андрей Прикотенко.

Мастер-класс на тему профессионального пути режиссёра Андрей Прикотенко начнёт с рассказа о своём становлении и о наставнике Вениамине Фильштинском — театральном педагоге, режиссёре, заведующем кафедрой актёрского мастерства и режиссуры СПбГАТИ.

Встреча состоится в субботу, 26 мая, в театральном клубе «Пуля». Участники мастер-класса также узнают о том, какие тонкости, ошибки и приёмы есть во взаимодействии режиссёра с актёрами, театральным сообществом, философией, культурой, социумом, властью и политической реальностью.

В ходе встречи Андрей Прикотенко, работавший в разных театрах и городах, покажет видеофрагменты своих спектаклей: «Лерка» («Балтийский дом», Санкт-Петербург), «Трактирщица» (БДТ им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург) и «Тартюф» («Красный факел», Новосибирск).

Попасть на встречу можно бесплатно, но о своём намерении прийти нужно сообщить письмом на электронный адрес stdnsk@gmail.com.

Также на сцене театра «Старый дом» 26 мая пройдёт постановка бурятского режиссёра Сойжин Жамбаловой «Полёт. Бильчирская история».

Созданный по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой», спектакль расскажет о трагедии жителей старого Бильчира, потерявших свои дома и близких во время строительства Братской ГЭС в 1961 году, когда посёлок полностью ушёл под воду. Постановка пройдёт на диалекте осинских бурят с синхронным переводом.

Напомним, сегодня ещё можно успеть в «Красный факел» на открытие фестиваля-конкурса театрального искусства «Ново-Сибирский транзит» и спектакль красноярского ТЮЗа «Пер Гюнт».

