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Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью

 22 мая, 12:54
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Избитая в новосибирской больнице девочка обрела семью
фото из паблика «инцидент новосибирск» в соцсети «вконтакте»

Скандальная история с избиением маленькой девочки в детской больнице № 4 завершилась: жестокая медсестра наказана, а ребёнок обрёл семью.

О том, что малышку забрали из детдома, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Желающих стать приёмными родителями или опекунами девочки было много.

«Подобрана семья с учетом максимального обеспечения интересов девочки, ребёнок чувствует себя хорошо и во врачебном уходе не нуждается. Я очень рада, что у малышки появилась семья и сейчас у неё все хорошо. Но то, что произошло, просто не укладывается в голове...», — рассказала Кузнецова.

Происходящее в детской городской больнице № 4 стало достоянием общественности в начале апреля. Женщина, проходящая в медучреждении лечение со своим ребёнком, сняла на телефон, как медсестра в палате для отказников швыряет в кроватке младенца. Обращения к медработникам не увенчались успехом, и видео было опубликовано в сети.

Медсестру уволили из больницы, началась доследственная проверка. Женщину обвинили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», санкция которой предполагает до двух лет лишения свободы, но всё ограничилось штрафом в 15 тысяч рублей.

Напомним, девочка находилась в больнице восемь месяцев, мать официально отказалась от неё сразу после случившегося.

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