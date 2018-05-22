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Красноярск vs Пермь: кто у кого украл концепцию Дня города, гадают сибирские блогеры

 22 мая, 14:57
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Красноярск vs Пермь: кто у кого украл концепцию Дня города, гадают сибирские блогеры
иллюстрация алексея баянова

Красноярский блогер изумился наглости сотрудников муниципалитета, якобы укравших идею концепции Дня города у Перми; какой из городов занимается плагиатом и имеет ли место воровство идей, выясняет интернет-общественность.

В 2018 году Красноярск отпразднует 390 лет, а Пермь — 295. У концепции праздников в обоих городах оказалась одна идея: оставшиеся до круглых дат годы оформлены в виде недостающих минут на циферблате. Таким образом, десятидневные празднования в Красноярске пройдут под слоганом «Без десяти 400», а в Перми — «Без пяти 300».

Схожесть слоганов к дням Красноярска и Перми заметил сибирский блогер Василий Дамов.

«А вот те добрые люди, которые подсказали Сергею Васильевичу Ерёмину тупо украсть слоган Дня города у Перми, они понимают, что воровать —- это плохо, а воровать ВОТ ТАК — ещё и стыдно?», — написал Дамов в своём Facebook.

На официальных сайтах обоих муниципалитетов опубликованы анонсы и программы празднований Дней городов.

«До 400-летия Красноярска остается 10 лет, которые и будут оформлены в 10 минутах праздника. Каждой минуте соответствует особое событие. Так, 1 июня — это первая минута, которая посвящена детям», — привела пресс-служба мэрии Краноярска слова исполняющего обязанности руководителя городского управления культуры Сергея Костюкова.

На сайте Перми также опубликовано сообщение о предстоящем Дне города.

«12 июня Пермь отпразднует 295-летие. Этот год пройдет под слоганом „Пермь. Без пяти — триста“ и станет подготовкой к „большому“ юбилею — 300-летию города», — указано в сообщении на сайте пермской администрации.

Совпадение идей активно обсуждалось в интернет-сообществе, однако до конфликта или официального разбирательства не дошло. В пресс-службе администрации Красноярска объяснили схожесть слоганов совпадением, сообщили в группе «Непитичный Красноярск» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре 2017 года Томские учёные назвали сюжет фильма «Матильда» заимствованным из байопика о Мэрилин Монро.

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