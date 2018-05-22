Машину колдуна сожгли из-за «неправильного ответа» в Иркутской области

Житель Иркутской области с экстрасенсорными способностями не смог предотвратить опасность и лишился своего автомобиля; в поджоге подозревают его клиента, расстроенного видением смерти родственника.

Жителя посёлка Мешелёвка подозревают в поджоге. Автомобиль принадлежал оккультисту. Полицейские установили, что подозреваемый ранее обращался к экстрасенсу с просьбой разыскать родственника, который пропал в прошлом году, и получил неутешительный ответ: маг сказал ему, что близкий человек погиб.

После этого мужчина обращался ещё к нескольким экстрасенсам: все они его обнадёжили.

Предположительно, жителя Мишелёвки разгневало мрачное видение колдуна, к тому же за сеанс он заплатил 5 000 рублей. Охваченный жаждой мести, подозреваемый сжёг иномарку, принадлежащую экстрасенсу.

Подозрения правоохранителей подтвердились после просмотра записей камер видеонаблюдения.

Злоумышленника задержали, преступление было раскрыто по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершённое путем поджога» в ближайшее время будет передано в суд.

Напомним, по Новосибирску в ночь с 21 на 22 мая и вовсе прокатилась волна поджогов.

