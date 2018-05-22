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Матрёшки со свистками к ЧМ-2018 возбудили россиян

 22 мая, 13:29
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Матрёшки со свистками к ЧМ-2018 возбудили россиян
фото из соцсети «ВКонтакте»

Неоднозначные сувениры возмутили и рассмешили многих жителей страны — в безобидной матрёшке проглядывается интимный подтекст.

Необычные матрёшки заметили в аэропорту Казани. Автор разлетевшегося по всему интернету фото с сувениром отметил, что в магазине есть множество других вариантов. Такой дизайн вызвал немало эмоций у людей в интернете.

«Изо всех сил заставляю себя верить, что это матрёшка про судью со свистком, а не о выступлении нашей футбольной сборной... Стараюсь. Но получается не очень», — прокомментировал фотографию пользователь соцсети «ВКонтакте».

Одна из комментирующих выразила сомнения — а свисток ли это?

«Такое ощущение, что сделано в Германии», — написала она.

Напомним, в мае новосибирский Левша сделал кубок Чемпионата Мира по футболу на срезе макового зёрнышка.

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