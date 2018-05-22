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За миллион рублей раритетную карту Новосибирской области продают на «Авито»

 22 мая, 06:50
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За миллион рублей раритетную карту Новосибирской области продают на «Авито»
фото с сайта avito.ru

При покупке карты НСО за 1 млн рублей, вы получаете новую щётку стеклоочистителя в подарок, — а бедняки могут приобрести у продавца турецкую дублёнку (вероятно, тоже раритетную) или юбилейный рубль СССР.

Продавец Павел предлагает на новосибирском «Авито» карту региона 1976 года со схемой местных авиалиний. Размер 76×100 сантиметров. Как отмечает автор объявления, товар в хорошем состоянии. И это всего за один миллион рублей.

«Торга нет. В подарок щётка стеклоочистителя (новая)!» — написал Павел.

У мужчины на сайте есть несколько объявлений о продаже вещей разной ценовой категории. Так, есть три тома «Жизни животных» Альфреда Эдмунда Брэма 1902-1904 годов за 300 тысяч рублей и 12 томов Жюля Верна 1954-1957 годов за 100 тысяч.

А можно приобрести всего за 2 000 рублей деревянную входную дверь или турецкую дублёнку. Из наиболее бюджетных вариантов у Павла есть автобиографии знаменитостей, юбилейные рубли СССР и юридическая литература — в среднем от 300 рублей.

Напомним, также за миллион рублей жители Новосибирска могут купить двух котят сервала — объявление появилось в мае на «Авито».

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